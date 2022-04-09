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    Туманную ночь обеспечил прорыв трубы с горячей водой на Замшиной

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    Труба с горячей водой дала течь в Калининском районе Петербурга в ночь на 9 апреля. Изменения комнатной температуры стоит ждать в восьми домах.

    О прорыве на Замшиной улице сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Клубы пара во дворе дома 52/2 на опубликованном видео сопровождает звук, напоминающий шум падающей воды, но фонтана в кадре не рассмотреть.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В «Теплосети» рассказали, что меняют ненадёжный участок трубы на Замшиной, 52/2. Ремонт начали в три часа ночи, закончить планируют к шести часам вечера.

    По данным «Фонтанки», в зоне работ восемь домов.

    «Управляющим компаниям предоставлена возможность переключения потребителей на резервную схему теплоснабжения. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили в компании.

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