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    Вице-премьер Качиньский заявил, что Польша не станет сотрудничать с Венгрией из-за позиции по событиям в Буче

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    Глава польской партии «Право и справедливость» и вице-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что Польша не станет сотрудничать с Венгрией до тех пор, пока их премьер-министр Виктор Орбан не изменит свое мнение о ситуации в украинской Буче. Об этом 9 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Radio Plus.

    «Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу... Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь»,— заявил Качиньский в интервью радиостанции.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что Венгрия выступает за проведение независимого и беспристрастного расследования событий в Буче.

    Город Буча находится в 10 километрах от Киева. В двух километрах от него — аэродром Гостомель. Населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил до конца марта. После возвращения Киевом контроля над этим городом в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях появились кадры из Бучи, на которых запечатлены многочисленные трупы мирных жителей. Украинские власти обвинили российские войска в массовых убийствах.

    Чуть позже Минобороны РФ выступило с опровержением этой информации. Ведомство заявило, что эти фото- и видеоматериалы «являются провокацией». «Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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