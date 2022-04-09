Вице-премьер Качиньский заявил, что Польша не станет сотрудничать с Венгрией из-за позиции по событиям в Буче

Глава польской партии «Право и справедливость» и вице-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что Польша не станет сотрудничать с Венгрией до тех пор, пока их премьер-министр Виктор Орбан не изменит свое мнение о ситуации в украинской Буче. Об этом 9 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Radio Plus.



«Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу... Орбан надеется сыграть роль в прекращении конфликта, но я думаю, что это совершенно тупиковый путь»,— заявил Качиньский в интервью радиостанции.