Кудрин отреагировал на слухи о своем отъезде в Израиль

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал публикации о том, что он уехал в Израиль. Как рассказал политик 9 апреля в своем телеграм-канале, он покинул Россию всего на несколько дней.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал Кудрин.
Сообщения об отъезде Кудрина ранее появились в телеграм-каналах. Никаких подтверждений этой информации представлено не было.
Ранее газета Haaretz написала, гражданство Израиля получила Ксения Собчак. После этого телеведущая заявила, что сейчас она находится в России, хотя в материале ничего про ее отъезд не говорилось. Непосредственно о новом гражданстве Собчак так ничего и не сказала.