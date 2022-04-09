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    Кудрин отреагировал на слухи о своем отъезде в Израиль

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    Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал публикации о том, что он уехал в Израиль. Как рассказал политик 9 апреля в своем телеграм-канале, он покинул Россию всего на несколько дней.

    «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал Кудрин.

    Сообщения об отъезде Кудрина ранее появились в телеграм-каналах. Никаких подтверждений этой информации представлено не было.

    Ранее газета Haaretz написала, гражданство Израиля получила Ксения Собчак. После этого телеведущая заявила, что сейчас она находится в России, хотя в материале ничего про ее отъезд не говорилось. Непосредственно о новом гражданстве Собчак так ничего и не сказала.

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    Комментарии (4)

    812
    не надо патриотизм с идиотизмом путать.
    в лугандонию пусть едут путин со свитой из депутатов, министров и прочей обслуги. это же их идея, их миссия.
    Профессор Тарантога
    Почему-то накануне шухера всё наше руководство оказывется иудеями... Парадокс!
    266626095
    ну настоящий патриот, нет бы в донбасс съездить помочь а он по границам шастает
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