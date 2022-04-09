Кудрин отреагировал на слухи о своем отъезде в Израиль

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал публикации о том, что он уехал в Израиль. Как рассказал политик 9 апреля в своем телеграм-канале, он покинул Россию всего на несколько дней.



«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал Кудрин.

Сообщения об отъезде Кудрина ранее появились в телеграм-каналах. Никаких подтверждений этой информации представлено не было.