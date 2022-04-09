Собчак прокомментировала публикацию про гражданство Израиля

Телеведущая Ксения Собчак сняла видео в ответ на сообщения СМИ о том, что она якобы получила гражданство Израиля. Ролик выложен 9 апреля в ее телеграм-канале.



«Вот, хотела сказать, нахожусь на великой реке Иордан», — говорит ведущая, показывая, видимо, на Москву-реку. Собчак добавила, что обедает с сыном в ресторане в районе Рублёво-Успенского шоссе.