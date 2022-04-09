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    Собчак прокомментировала публикацию про гражданство Израиля

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    Телеведущая Ксения Собчак сняла видео в ответ на сообщения СМИ о том, что она якобы получила гражданство Израиля. Ролик выложен 9 апреля в ее телеграм-канале.

    «Вот, хотела сказать, нахожусь на великой реке Иордан», — говорит ведущая, показывая, видимо, на Москву-реку. Собчак добавила, что обедает с сыном в ресторане в районе Рублёво-Успенского шоссе.

    Собчак также заявила, что не меняла свое место жительства: «Живу я за городом уже примерно лет восемь, там же иногда снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам». Вероятно, так телеведущая отреагировала на публикации о продаже ее квартиры в Москве.

    Непосредственно о получении гражданства Собчак так ничего и не сказала.

    О том, что телеведущая получила гражданство Израиля, ранее сообщила местная газета Haaretz. Отметим, что о переезде Собчак в государство на Ближнем Востоке в материале не говорилось.

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    Комментарии (17)

    VKuser1115940
    Патриотка)))
    ssr
    Я маленькая лошадка и денег слегка подкопила, сейчас свежего мужика обую и ой-ла, ой-ла-ла
    263306601
    А мы то надеялись ..., больше не услышать и не увидеть «ЭТО...»
    Оставалась бы уж там...
    доживала свой век...
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