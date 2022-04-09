Маленькая кухня загорелась в панельке на Котина, хозяйку госпитализировали

Меньше двадцати минут потребовалось трём пожарным расчётам, чтобы потушить огонь в квартире панельной десятиэтажки в Красносельском районе Петербурга 9 апреля, но без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных незадолго до трёх часов дня потребовалась в квартире на улице Котина, 8/1. В двушке вспыхнула кухня площадью в семь квадратным метров, обгорела половина.

«В 15:14 пожар ликвидирован. Из квартиры эвакуирована женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.