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    Маленькая кухня загорелась в панельке на Котина, хозяйку госпитализировали

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    Меньше двадцати минут потребовалось трём пожарным расчётам, чтобы потушить огонь в квартире панельной десятиэтажки в Красносельском районе Петербурга 9 апреля, но без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных незадолго до трёх часов дня потребовалась в квартире на улице Котина, 8/1. В двушке вспыхнула кухня площадью в семь квадратным метров, обгорела половина.

    «В 15:14 пожар ликвидирован. Из квартиры эвакуирована женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

    Ещё одна женщина пострадала при пожаре на улице Ярослава Гашека. Огнеборцы спасали её и двоих детей, прятавшихся от огня и дыма на балконе.

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