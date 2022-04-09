Женщина пострадала при пожаре в Купчино. Соседи рассказали, как дети кричали на балконе

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к шестнадцатиэтажке на улице Ярослава Гашека, 26/1, вызвали немногим позже одиннадцати часов утра. Горела трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже. Силами трёх расчётов её потушили к 11:30.

Пожар в трёхкомнатной квартире произошёл во Фрунзенском районе Петербурга 9 апреля. Дети успели выскочить на балкон, находившаяся с ними женщина — нет.

Житель дома рассказал «Фонтанке», что о пожаре по соседству узнал, услышав детские крики.



«Дети прятались на балконе. Мальчику 6 лет, девочке 13. Пожарные установили лестницу. Огнеборец спускал их вниз на верёвке. После, вскрыв дверь, вынесли женщину средних лет в ночной рубашке. Она была без сознания. Скорая долго не уезжала», — описал он утренние события.



По его словам, мальчик был на балконе первым, девочка выбежала, уже сильно кашляя. Обоих передали соседям. «Пожарные — молодцы», — добавил мужчина



В МЧС уточнили, что спасённая из квартиры на Ярослава Гашека женщина 1972 года рождения госпитализирована в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением угарным газом. Она в тяжёлом состоянии.

