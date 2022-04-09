В Петербурге начали приём документов для выплат пострадавшим и близким погибших от процедуры с барием

Согласно утвержденному положению, при установленном вреде здоровью (независимо от степени тяжести) сумма компенсации составит 300 тысяч рублей, при признании пациента инвалидом в результате получения медицинской услуги сумма компенсации составит 500 тысяч рублей, при смерти пациента сумма компенсации составляет 1 млн рублей однократно одному из близких родственников пациента.

Принимать документы для выплат пострадавшим и семьям погибших от применения препарата с барием в ГКДЦ №1 начали в Петербурге. Об этом 9 апреля сообщает комитет по здравоохранению.

Пострадавшим необходимо предоставить заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором будут указаны тяжесть вреда здоровью пациента и сведения о том, что установленный вред здоровью наступил в результате медицинской услуги. Если заявление подает родственник умершего, то в заявлении должно быть указано, что смерть наступила в результате медицинской услуги. Вместо заключения эксперта заявителем может быть предоставлен вступивший в силу судебный акт о признании пациента пострадавшим в ГКДЦ №1 с установлением тяжести вреда здоровью.



Выплаты производятся в течение 30 дней с момента получения документов.



Заявления будут приниматься в рабочие дни с 9 до 18 часов. Пострадавшие или их родственники могут обращаться в приемную главного врача, предварительно записавшись по телефону +7 (812) 655–39–47.



По версии СК, в ГКДЦ № 1 на Сикейроса закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных, и семь человек погибли после процедуры обследования желудка с его применением.

