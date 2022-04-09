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    В Петербурге начали приём документов для выплат пострадавшим и близким погибших от процедуры с барием

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    Принимать документы для выплат пострадавшим и семьям погибших от применения препарата с барием в ГКДЦ №1 начали в Петербурге. Об этом 9 апреля сообщает комитет по здравоохранению.

    Согласно утвержденному положению, при установленном вреде здоровью (независимо от степени тяжести) сумма компенсации составит 300 тысяч рублей, при признании пациента инвалидом в результате получения медицинской услуги сумма компенсации составит 500 тысяч рублей, при смерти пациента сумма компенсации составляет 1 млн рублей однократно одному из близких родственников пациента.

    Пострадавшим необходимо предоставить заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором будут указаны тяжесть вреда здоровью пациента и сведения о том, что установленный вред здоровью наступил в результате медицинской услуги. Если заявление подает родственник умершего, то в заявлении должно быть указано, что смерть наступила в результате медицинской услуги. Вместо заключения эксперта заявителем может быть предоставлен вступивший в силу судебный акт о признании пациента пострадавшим в ГКДЦ №1 с установлением тяжести вреда здоровью.

    Выплаты производятся в течение 30 дней с момента получения документов.

    Заявления будут приниматься в рабочие дни с 9 до 18 часов. Пострадавшие или их родственники могут обращаться в приемную главного врача, предварительно записавшись по телефону +7 (812) 655–39–47.

    По версии СК, в ГКДЦ № 1 на Сикейроса закупили препарат с барием, который не входит в перечень лекарственных, и семь человек погибли после процедуры обследования желудка с его применением.

    Под стражей находятся главврач Евгений Попов, его заместители Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также завотделением лучевой диагностики Елена Медведева. Им вменяют оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а Попову — еще и причинение смерти по неосторожности.

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    Комментарии (2)

    Леонтий
    А вот и врачи-вредители.Интересно ,кто из них тот самый идиот который технический барий людям давать начал и всех подставил и угробил.Подозреваю что это один человек а остальные не уследили за ним.
    Yukio
    Как дёшево у нас всё же стоит человеческая жизнь...
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