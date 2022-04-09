Две картины с выставки коллекции Морозовых временно останутся во Франции

Две картины с выставки коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых пока что остаются во Франции, передает 9 апреля ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
В минкульте Франции заявили, что первое полотно, которое якобы принадлежит российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов». Вторая картина, по данным собеседника издания, является собственностью Днепропетровского художественного музея и будет находиться во Франции «до того момента, пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения».
Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила в фонде Louis Vuitton в Париже. Она была организована в партнерстве с Государственным Эрмитажем.
Ранее «Фонтанка» писала, что транспорт, перевозивший из Италии более 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи, задержали на границе России и Финляндии из-за санкций Евросоюза. Как сообщил МИД Финляндии, ведомство разрешило вернуть задержанные на границе предметы искусства в Россию.