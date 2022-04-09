Две картины с выставки коллекции Морозовых временно останутся во Франции

Две картины с выставки коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых пока что остаются во Франции, передает 9 апреля ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



В минкульте Франции заявили, что первое полотно, которое якобы принадлежит российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов». Вторая картина, по данным собеседника издания, является собственностью Днепропетровского художественного музея и будет находиться во Франции «до того момента, пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения».