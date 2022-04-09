В Купчино вылетевший на тротуар «Шевроле» отправил в больницу девушку

Девушке потребовалась медицинская помощь после аварии, которая произошла накануне вечером во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном УГИБДД 9 апреля.



По информации ведомства, около десяти часов вечера водитель «Шевроле Круз», ехавший по Бухарестской улице, не справился с управлением напротив парка Героев-пожарных. Автомобиль снёс ограждение, повалил светофор на тротуаре и задел 21-летнюю девушку-пешехода.

Один из очевидцев рассказал, что она хромала, но скорая на его глазах её не увозила.