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    В Купчино вылетевший на тротуар «Шевроле» отправил в больницу девушку

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    Девушке потребовалась медицинская помощь после аварии, которая произошла накануне вечером во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном УГИБДД 9 апреля.

    По информации ведомства, около десяти часов вечера водитель «Шевроле Круз», ехавший по Бухарестской улице, не справился с управлением напротив парка Героев-пожарных. Автомобиль снёс ограждение, повалил светофор на тротуаре и задел 21-летнюю девушку-пешехода.

    Один из очевидцев рассказал, что она хромала, но скорая на его глазах её не увозила.

    По данным УГИБДД, осмотром на месте дело всё же не ограничилось. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, откуда после оказания необходимой помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

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