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    «Задела девушку-пешехода». На Бухарестской машина вылетела на газон и снесла светофор

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    На Бухарестской улице около парка Героев-Пожарных машина выехала на газон и опрокинула светофор. По словам очевидцев, автомобиль задел пешехода.

    Как рассказали горожане «Мегаполису», авария произошла около 10 вечера. «Подушки отстреляны, в скорую никого лежачего не затаскивали, трупов тоже нет», — отметил один свидетель. «[Пострадавшая] ходила на своих двух, но хромала. Села в скорую, но ее не увозили», — рассказала другая очевидица.

    По информации канала, за рулем был юноша, который «отделался испугом», а рядом на «аварийке» стоял еще один автомобиль, возможно, тоже участник ДТП.

    «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Расфигачили папкин круз..батя спит наверно ща проснется ..жена с кухни придет разбутит скажет там сын чето звонит тебя просит к телефону..
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