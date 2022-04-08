«Задела девушку-пешехода». На Бухарестской машина вылетела на газон и снесла светофор

На Бухарестской улице около парка Героев-Пожарных машина выехала на газон и опрокинула светофор. По словам очевидцев, автомобиль задел пешехода.
Как рассказали горожане «Мегаполису», авария произошла около 10 вечера. «Подушки отстреляны, в скорую никого лежачего не затаскивали, трупов тоже нет», — отметил один свидетель. «[Пострадавшая] ходила на своих двух, но хромала. Села в скорую, но ее не увозили», — рассказала другая очевидица.
По информации канала, за рулем был юноша, который «отделался испугом», а рядом на «аварийке» стоял еще один автомобиль, возможно, тоже участник ДТП.
«Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.