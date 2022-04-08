«Нашествию» снова не быть. Рок-фестиваль перенесли на следующий год

Уже третье лето россиянам придется проводить без рок-фестиваля «Нашествие». Его опять переносят на следующий год.



«С сожалением сообщаем, что фестиваль НАШЕСТВИЕ перенесён на лето 2023 года. Точные даты мы объявим позднее. Ваши билеты остаются действительными на перенесённый фестиваль», — говорится в сообщении, опубликованном 8 апреля в группе мероприятия во «ВКонтакте».

О причинах переноса пока ничего не говорится. Фестиваль должен был пройти в подмосковном Серпухове с 29 по 31 июля.

Прошлым летом «Нашествие» перенесли из-за коронавируса, как и летом 2020 года. В списке прошлогодних хедлайнеров были заявлены «Алиса», «Мельница», «Нервы», «Машина времени», «Сплин», Lumen, Диана Арбенина и «Ночные снайперы».