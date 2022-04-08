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    «Нашествию» снова не быть. Рок-фестиваль перенесли на следующий год

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    Уже третье лето россиянам придется проводить без рок-фестиваля «Нашествие». Его опять переносят на следующий год.

    «С сожалением сообщаем, что фестиваль НАШЕСТВИЕ перенесён на лето 2023 года. Точные даты мы объявим позднее. Ваши билеты остаются действительными на перенесённый фестиваль», — говорится в сообщении, опубликованном 8 апреля в группе мероприятия во «ВКонтакте».

    О причинах переноса пока ничего не говорится. Фестиваль должен был пройти в подмосковном Серпухове с 29 по 31 июля.

    Прошлым летом «Нашествие» перенесли из-за коронавируса, как и летом 2020 года. В списке прошлогодних хедлайнеров были заявлены «Алиса», «Мельница», «Нервы», «Машина времени», «Сплин», Lumen, Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

    «Нашествие» проводится с 1999 года. На сцену в разные периоды выходили «Ария», «Сплин», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Пилот», «ДДТ», «Алиса», Mgzavrebi, Brainstorm и десятки других исполнителей.

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    Комментарии (9)

    Teo Piter
    Название не в тему в нынешних реалиях вот и отменили чтобы не перепутали
    NoName1234
    Аха)) и так каждый год…
    Да кому этот фестиваль нужен…
    Тьфу
    lexandr_5e4ce78957e84
    да уж нашествие сарачи бодрее было бы, чем нашествие эти рокеров
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