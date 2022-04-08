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    Российские кинопрокатчики ожидают 11 млрд убытков до конца года

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    Из-за санкций российские кинотеатры могут до конца года потерять 11 миллиардов рублей, а в мае может начаться массовое сокращение сотрудников. Об этом руководители сетей 8 апреля заявили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

    «Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже с учетом того, что сократим залы, персонал, платежи за коммуналку. С мая может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие уже не отдельных залов, а кинотеатров целиком», – рассказал управляющий партнера киносети С5 Алексей Воронков (цитата по «Интерфаксу»).

    По его словам, еще 2 марта в России работали 5,7 тысячи кинозалов, в которых было около 35 тысяч сотрудников, но к началу апреля каждый четвертый кинозал закрылся, а падение оборотов составило более 40%. В апреле обороты могут упасть уже на 80%, а в мае – на все 92%.

    Когда из-за санкций зарубежные студии перестали выпускать фильмы в прокат в РФ, в кинотеатрах стали повторно крутить отечественные картины. По мнению участников встречи, особой пользы это не принесло: в марте «повторные» фильмы 1960 – 2015 годов принесли лишь 6% от сборов. Гендиректор Объединенной Киносети (Синема Парк / Формула кино) Алексей Васяcин полагает, что выпуск нового российского кино, способного заменить ушедшие в этом году иностранные фильмы, займет не менее года. По его словам, основная масса российских фильмов выходит обычно зимой, а прошлым летом на них приходилось лишь 3% оборота.

    Прокатчики ожидают от государства поддержки – выделения субсидий на арендные и коммунальные платежи, оплату проката российских фильмов и другие расходы.

    В конце марта владельцы российских кинотеатров попросили у правительства 4 миллиарда рублей, чтобы выжить без Голливуда до конца весны.

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    Комментарии (8)

    ДЮрьевич
    Всё! Кина не будет!
    Sonata
    А переход с потока на клубный формат? Зрителя можно заинтересовать. Например, перед показом рассказывать интересные факты об истории создания фильма, актёрах и т.п.
    ProstoZloy
    Когда не хватает "хлеба и зрелищ", целесообразно "оптимизировать" именно второй компонент.
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