Российские кинопрокатчики ожидают 11 млрд убытков до конца года

«Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже с учетом того, что сократим залы, персонал, платежи за коммуналку. С мая может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие уже не отдельных залов, а кинотеатров целиком», – рассказал управляющий партнера киносети С5 Алексей Воронков (цитата по «Интерфаксу» ).

Из-за санкций российские кинотеатры могут до конца года потерять 11 миллиардов рублей, а в мае может начаться массовое сокращение сотрудников. Об этом руководители сетей 8 апреля заявили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

По его словам, еще 2 марта в России работали 5,7 тысячи кинозалов, в которых было около 35 тысяч сотрудников, но к началу апреля каждый четвертый кинозал закрылся, а падение оборотов составило более 40%. В апреле обороты могут упасть уже на 80%, а в мае – на все 92%.



Когда из-за санкций зарубежные студии перестали выпускать фильмы в прокат в РФ, в кинотеатрах стали повторно крутить отечественные картины. По мнению участников встречи, особой пользы это не принесло: в марте «повторные» фильмы 1960 – 2015 годов принесли лишь 6% от сборов. Гендиректор Объединенной Киносети (Синема Парк / Формула кино) Алексей Васяcин полагает, что выпуск нового российского кино, способного заменить ушедшие в этом году иностранные фильмы, займет не менее года. По его словам, основная масса российских фильмов выходит обычно зимой, а прошлым летом на них приходилось лишь 3% оборота.



Прокатчики ожидают от государства поддержки – выделения субсидий на арендные и коммунальные платежи, оплату проката российских фильмов и другие расходы.

