Yle: Грузовики из России не смогут попасть в Финляндию уже с полуночи 9 апреля

Запрет на въезд российских и белорусских грузовиков в Финляндию в соответствие с пятым пакетом санкций ЕС вступит в силу уже в полночь 9 апреля. Об 8 апреля пишет Yle со ссылкой на главу надзорного отдела финской таможни Сами Ракшита.
«Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будет остановлен и развернут обратно – это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы», – сказал он.
Ракшит предположил, что многие транспортные компании не успеют получить информацию о запрете на въезд, из-за чего водителей придется разворачивать прямо на границе.
Ранее он рассказывал, что до начала спецоперации 90 процентов грузоперевозок через границу осуществлялось российскими компаниями.
8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он предполагает, в том числе, запрет российским судам заходить в порты стран ЕС, эмбарго на поставки российского угля (вступит в силу в конце лета) и запрет на любые российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.