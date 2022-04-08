    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, южн

    738мм

    100%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Yle: Грузовики из России не смогут попасть в Финляндию уже с полуночи 9 апреля

    25
    Печать

    Запрет на въезд российских и белорусских грузовиков в Финляндию в соответствие с пятым пакетом санкций ЕС вступит в силу уже в полночь 9 апреля. Об 8 апреля пишет Yle со ссылкой на главу надзорного отдела финской таможни Сами Ракшита.

    «Весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами России и Беларуси будет остановлен и развернут обратно – это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы», – сказал он.

    Ракшит предположил, что многие транспортные компании не успеют получить информацию о запрете на въезд, из-за чего водителей придется разворачивать прямо на границе.

    Ранее он рассказывал, что до начала спецоперации 90 процентов грузоперевозок через границу осуществлялось российскими компаниями.

    8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он предполагает, в том числе, запрет российским судам заходить в порты стран ЕС, эмбарго на поставки российского угля (вступит в силу в конце лета) и запрет на любые российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (25)

    VKuser2851963
    возвращается время тушканов на финской границе , только теперь тушканы будут не выборгские
    ***_555
    Каюк контрабандному сыру.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний