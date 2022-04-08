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    Нет картона. «Элопак» объяснил, почему не поставляет упаковку петербургским молочникам

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    АО «Элопак» прокомментировало возможность перезапуска производства упаковки для молочной продукции в Петербурге. Как сообщили в компании 8 апреля, остановка завода связана с нехваткой ламинированного картона. Но сейчас решается вопрос по замещению источников сырья.

    Как писала «Фонтанка», о нехватке пачек типа «пюр-пак» уведомил ретейлеров «Пискаревский молочный завод». Ранее «Элопак» прекратил выпуск продукции после начала спецоперации на Украине. Но, по данным участника рынка, рассматривает его перезапуск с использованием отечественного сырья.

    «Производство на нашем предприятии вынужденно приостановлено исключительно в связи с обоснованными технологическими причинами — отсутствием на внутреннем российском рынке достаточного количества ламинированного картона, соответствующего необходимым стандартам качества, равно как и возможности его приобретения на внешних рынках», — отметили в АО «Элопак».

    «Позиции акционеров АО «Элопак» по внешнеполитическим и иным вопросам не оказывают влияния на производственные решения российской компании», — сообщили на предприятии, подчеркнув, что «заявлений о прекращении производства в России по подобным причинам АО «Элопак» не делало (о поддержке санкций заявляла материнская компания Elopak. — Прим. ред.)».

    АО «Элопак» выполнило обязательства перед контрагентами, работниками и другими заинтересованными сторонами, подчеркнули в компании. «Поставки товара клиентам велись до полного исчерпания складских запасов сырья. В настоящее время за всеми работниками сохраняются рабочие места и зарплаты в полном объеме», — заявили на предприятии.

    Сейчас АО «Элопак» «находится в тесном контакте с ключевыми представителями отрасли и регулирующих органов для скорейшей выработки решения по замещению источников сырья».

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    Комментарии (19)

    art1354
    Как это нет картона???))) На задворках любого продуктового магазина лежат коробки, иногда даже в виде прессованных брикетов.))) Насмешили конечно. Всё Авито завалено объявлениями, скупка и вывоз макулатуры и картона.)))
    263784231
    Надо направить к генеральному директору данного производства хорошего врача с набором необходимых, в случае спазма гонорарных сосудов, лекарственных средств. Полчаса работы профессионала и, полагаю, картон нужного качества и в необходимом количестве, будет непременно обнаружен. А, иначе, так и будет пропадать все по кругу, начиная с сахара и молока и заканчивая солью и спичками...
    Russian Lives Matter
    Я верю! Россия может производить картон! Даже ламинированный!
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