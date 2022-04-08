Нет картона. «Элопак» объяснил, почему не поставляет упаковку петербургским молочникам

АО «Элопак» прокомментировало возможность перезапуска производства упаковки для молочной продукции в Петербурге. Как сообщили в компании 8 апреля, остановка завода связана с нехваткой ламинированного картона. Но сейчас решается вопрос по замещению источников сырья.

Как писала «Фонтанка», о нехватке пачек типа «пюр-пак» уведомил ретейлеров «Пискаревский молочный завод». Ранее «Элопак» прекратил выпуск продукции после начала спецоперации на Украине. Но, по данным участника рынка, рассматривает его перезапуск с использованием отечественного сырья.



«Производство на нашем предприятии вынужденно приостановлено исключительно в связи с обоснованными технологическими причинами — отсутствием на внутреннем российском рынке достаточного количества ламинированного картона, соответствующего необходимым стандартам качества, равно как и возможности его приобретения на внешних рынках», — отметили в АО «Элопак».

«Позиции акционеров АО «Элопак» по внешнеполитическим и иным вопросам не оказывают влияния на производственные решения российской компании», — сообщили на предприятии, подчеркнув, что «заявлений о прекращении производства в России по подобным причинам АО «Элопак» не делало (о поддержке санкций заявляла материнская компания Elopak. — Прим. ред.)». АО «Элопак» выполнило обязательства перед контрагентами, работниками и другими заинтересованными сторонами, подчеркнули в компании. «Поставки товара клиентам велись до полного исчерпания складских запасов сырья. В настоящее время за всеми работниками сохраняются рабочие места и зарплаты в полном объеме», — заявили на предприятии.

