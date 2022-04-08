«Да это же наш Альбертик». Как киношный манекен из Всеволожска снялся в роли «украинского фейка»

Фото: Кадр из видео/Россия 24 Поделиться Поделиться





О невольном участии в информационном противостоянии между Россией и Украиной рассказала петербурженка Надежда Колобаева. По ее словам, в сюжете, посвященном спецоперации, она неожиданно увидела своих коллег и знакомый антураж — двор на Ленинградской улице во Всеволожске, где в марте принимала участие в съемках художественного фильма в качестве второго режиссера.

В новостном видеоролике «России 24», кадры из которого разместила девушка, двое мужчин обматывают скотчем манекен. Один из них одет в камуфляж, другой — в джинсы и куртку цвета хаки. «Так идет подготовка к театру, в прямом смысле этого слова, военных действий на Украине. Как видно, вполне себе незамысловато. Двое людей в военной форме тщательно обматывают манекен скотчем и очевидно собираются его выдать за труп», — сопровождает кадры голос корреспондента. «Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах», — добавляет он.



Россия 24

По словам Надежды, она была свидетелем манипуляций с манекеном. Но их целью было создание художественного вымысла, без претензий на актуальную реальность. «Это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщик трюков с ассистентом готовят Альбертика к съёмке!» — рассказала она.

Становиться героями новостей тоже не входило в планы Надежды и ее коллег. Съемки эпизода телесериала велись по заказу одного из российских федеральных каналов. Сюжет никак не связан с событиями на Украине. А попавший в новости манекен — вовсе не потенциальный «украинский труп», а заслуженный дублер каскадера, объясняет она.

«Каскадёры зовут его Иван Иваныч, но у меня в Москве друзья-каскадёры называли всех манекенов Альбертиками, мне тоже так больше нравится», — рассказала Надежда «Фонтанке».

Альбертик, принимавший участие в съемках во Всеволожске, был уже «пожилым». «Скотчем его заматывали, чтобы руки-ноги не отвалились в полёте, потом скотчем же примотали четыре литра бутафорской крови, потом свиные внутренности, и всё это сбросили», — вспоминает режиссер. «Военная форма» на каскадерах — тоже дело обычное. «Они в камуфляже рождаются, по-моему», — комментирует Надежда.



В распоряжении «Фонтанки» есть кадры, как один из мужчин из ролика «России 24» уже в компании с девушкой зашивает на манекене черную куртку. В другом видео уже одетого Альбертика сбрасывают с высоты 6-го этажа. При падении на крышу припаркованного автомобиля фонтаном разлетаются брызги крови.



предоставила Надежда Колобаева

В мужчине в камуфляже на видео «России 24» и бэкстейдж-съемке во Всеволожске «Фонтанка» узнала известного в киномире постановщика трюков Александра Уварова. Он принимал участие в постановке шоу «Алые Паруса» 2019 года, а также в создании фильма «Небо», посвященного военным летчикам в Сирии. Уваров подтвердил «Фонтанке», что узнал себя в новостном ролике. Более того, за вчера и сегодня получил множество звонков от коллег по цеху, для которых его появление в новом амплуа тоже не осталась незамеченным. «Я думаю, что делать дальше по этому поводу. Консультируюсь с юристами», — сообщил он, предложив для дальнейших комментариев связаться с адвокатом.

Сюжет с участием Альбертика и Александра Уварова вышел на канале «Россия 24» в утреннем выпуске 7 апреля. На портале smotrim.ru в видео кадры на данный момент отсутствуют, но текст закадрового комментария остался в печатном виде. Само видео на момент публикации все еще можно найти в архиве ВГТРК.



По мнению Надежды, видео, которое использовал телеканал, снял один из местных жителей. Сама бригада в этот момент не фиксировала подготовительный процесс. «Это наша рутина, 12 часов 6 дней в неделю, никому, кроме прохожих, бы не пришло в голову это снимать», — говорит режиссер.

Побочный продукт в виде новостного телесюжета и интерпретация видео как процесса создания «фейка» стала для съемочной команды полной неожиданностью. «Ассистентка по актёрам прислала ссылку на видео «России 24». У нас вся группа в шоке», — рассказала она «Фонтанке».

Что касается Альбертика, то, несмотря на травмирующий во всех смыслах эпизод, он намерен продолжить карьеру в кино. «Он падал уже раз 100 из окон и крыш, у него большое будущее», — отмечает Надежда.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

