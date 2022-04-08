Прокуратура Петербурга заявила, что «О’Кей» снизил цены на сахар после ее вмешательства

Прокуратура Петербурга выяснила, соблюдается ли законодательство о защите прав потребителей в городских магазинах. Внимание привлекли стоимость гречневой крупы и сахара.



Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства 8 апреля, в магазине «Пятерочка» на Малом Сампсониевском проспекте, 2 на прилавках и витринах отсутствовали ценники с указанием наименования ряда товаров, а также цены за вес и единицу товара. В адрес гендиректора ООО «Агроторг» было внесено представление.



Кроме того, проверка была проведена в магазинах ООО «О’Кей». Выяснилось, что организация решила исключить сахар из перечня товаров с ограниченной наценкой в 5% — отпускная цена на него там составила 99 рублей за килограмм.

