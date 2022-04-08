Прокуратура Петербурга заявила, что «О’Кей» снизил цены на сахар после ее вмешательства

Прокуратура Петербурга выяснила, соблюдается ли законодательство о защите прав потребителей в городских магазинах. Внимание привлекли стоимость гречневой крупы и сахара.
Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства 8 апреля, в магазине «Пятерочка» на Малом Сампсониевском проспекте, 2 на прилавках и витринах отсутствовали ценники с указанием наименования ряда товаров, а также цены за вес и единицу товара. В адрес гендиректора ООО «Агроторг» было внесено представление.
Кроме того, проверка была проведена в магазинах ООО «О’Кей». Выяснилось, что организация решила исключить сахар из перечня товаров с ограниченной наценкой в 5% — отпускная цена на него там составила 99 рублей за килограмм.
«Прокуратура объявила представителю названного хозяйствующего субъекта предостережение о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен. В результате принятых мер торговой сетью снижены цены на сахар на 21%», — добавили в ведомстве.
Вдобавок к этому, прокуратура Кировского района Петербурга объявила предостережение руководителю ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг» из-за роста цен на гречневую крупу определенной марки.
6 апреля «Фонтанка» писала, что, по данным Росстата, с начала года рост цены сахара составил 53,4%, подсолнечного масла — на 7,6%, риса — на 6,9%, гречки — на 15,4%, пшена — на 5,2%.
Во второй декаде марта губернатор Александр Беглов заявил, что власти Петербурга будут «резко пресекать попытки наживы на жителях города». Он попросил писать ему «ВКонтакте» о случаях «накрутки» цен.