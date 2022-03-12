Беглов попросил писать ему в «ВК» о «накрутке» цен. С «Детским миром» уже разбираются

Власти Петербурга будут «резко пресекать попытки наживы на жителях города», заверил губернатор Александр Беглов. Магазин «Детский мир» пообещал, что завышать цены не будет.
«Несколько дней на мою страничку поступали сообщения от родителей, у которых возникают трудности с использованием социальной карты в «Детском мире». Есть обращения и о росте цен на товары, производство и поставка которых не имеют никакого отношения к курсовой разнице. Поручил разобраться в вопросе вице-губернатору Олегу Эргашеву. Руководство магазина заверило, что больше подобных обращений я не получу», — рассказал Беглов 12 марта на своей страничке во «ВКонтакте».
Градоначальник попросил рассказывать ему в комментариях о случаях «накрутки» цен на социально значимые товары. По вопросам ценообразования проверку ведет УФАС.