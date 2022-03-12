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Беглов попросил писать ему в «ВК» о «накрутке» цен. С «Детским миром» уже разбираются

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Власти Петербурга будут «резко пресекать попытки наживы на жителях города», заверил губернатор Александр Беглов. Магазин «Детский мир» пообещал, что завышать цены не будет.

«Несколько дней на мою страничку поступали сообщения от родителей, у которых возникают трудности с использованием социальной карты в «Детском мире». Есть обращения и о росте цен на товары, производство и поставка которых не имеют никакого отношения к курсовой разнице. Поручил разобраться в вопросе вице-губернатору Олегу Эргашеву. Руководство магазина заверило, что больше подобных обращений я не получу», — рассказал Беглов 12 марта на своей страничке во «ВКонтакте».

Градоначальник попросил рассказывать ему в комментариях о случаях «накрутки» цен на социально значимые товары. По вопросам ценообразования проверку ведет УФАС.

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Комментарии (50)

***_555
Доллар-то как спекулятивно подорожал! Разберись, начальник!
КарабасСПб
Автомобильное масло Лукойл 5w30 стоило в конторах примерно 1100-1300 руб за 4 литра. Теперь минимум 2600. Цены самые низкие взяты с поисковика запчастей zzap.
Я как чуял что наш Солнцеликий любит нас, купил 3 банки масла про запас Надо через 1200км на ТО 60т км ехать., цена наверно будет заоблачначная хоть и Киа у меня. Приятелю за ТО 60 т.км на Ауди А6 выкатили 92 т.руб.
Бидон Абамкович
Скоро потянутся стаи перелетных гусей со стороны украины, которые вероятно могут быть заражены днк модифицированными в американских биолабораториях болезнями. Планируется ли развертывание систем ПВО для борьбы с вражескими гусями или какие-то иные меры?
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