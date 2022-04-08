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    Второй похититель подарка Путина отправится в колонию строгого режима и долго не увидит родную Ленобласть

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    Суд Новгородской области вынес приговор второму похитителю иконы из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. 48-летний уроженец города Волхов Ленинградской области признан виновным в совершении семи краж и в хищении предметов, имеющих особую ценность. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как установило следствие, в ночь на 1 сентября 2020 года мужчина вместе с подельником подплыли на лодке к острову, сделали подкоп под воротами и проникли в монастырь. Из храма они вынесли золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил обители Владимир Путин. Общую стоимость похищенного оценили в 5 млн рублей.

    В ходе предварительного следствия также было установлено, что 48-летний обвиняемый в 2019 году четыре раза обчистил четыре почтовых отделения и ювелирный магазин.

    Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подельник, с которым он ходил за иконой, получил на год меньше.

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