Искупить кровью недостоин. Подполковника Академии связи в Петербурге отправляют в колонию как вымогателя

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», приговор Максиму Куликову устоял в апелляционной инстанции. На заседании в 1-м Западном окружном военном суде 8 апреля коллегия судей осталась глуха к доводам защиты. Адвокаты указывали и на многочисленные фальсификации доказательств, и на процессуальные нарушения, в том числе неверную квалификацию преступления, и на обвинительный уклон суда первой инстанции. Не осталась без внимания и кабальность приговора — 8 лет с лишением звания за требование одного процента ежемесячно от выручки ООО «Фруторг».

Эта организация на 20 процентов принадлежит супруге осужденного. Как установлено в Арбитражном суде, принадлежащая самому обществу доля была переписана на третьих лиц незаконно. По версии обвинения, Куликов под видом сотрудника ФСБ требовал у бизнесменов деньги за то, чтобы общество не закрылось, а заодно чтобы порочащая информация не была распространена. В суде было установлено, что распространением считалось потенциальное заявление на потерпевшего в таможенные и миграционные структуры.



Супруга осуждённого утверждает, что речь шла лишь о незаконном отчуждении долей и неполучении прибыли от продажи.



Прокурор в заседании ограничился «копипастным» «Решение законно». Один из адвокатов по сути отказался от участия в прениях с фразой о нежелании участвовать «в этой профанации».



Коллегия судей оставила приговор без изменений.



13 января докторанта Военной академии связи имени Буденного, подполковника Максима Куликова признали виновным в вымогательстве. Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

