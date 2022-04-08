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    Искупить кровью недостоин. Подполковника Академии связи в Петербурге отправляют в колонию как вымогателя

    По делу о вымогательстве под видом сотрудника ФСБ военный суд в Петербурге оставил в силе приговор к восьми годам колонии. Подполковник Куликов просил его отпустить ради сына и участия в спецоперации на Украине.

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    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», приговор Максиму Куликову устоял в апелляционной инстанции. На заседании в 1-м Западном окружном военном суде 8 апреля коллегия судей осталась глуха к доводам защиты. Адвокаты указывали и на многочисленные фальсификации доказательств, и на процессуальные нарушения, в том числе неверную квалификацию преступления, и на обвинительный уклон суда первой инстанции. Не осталась без внимания и кабальность приговора — 8 лет с лишением звания за требование одного процента ежемесячно от выручки ООО «Фруторг».

    Эта организация на 20 процентов принадлежит супруге осужденного. Как установлено в Арбитражном суде, принадлежащая самому обществу доля была переписана на третьих лиц незаконно. По версии обвинения, Куликов под видом сотрудника ФСБ требовал у бизнесменов деньги за то, чтобы общество не закрылось, а заодно чтобы порочащая информация не была распространена. В суде было установлено, что распространением считалось потенциальное заявление на потерпевшего в таможенные и миграционные структуры.

    Супруга осуждённого утверждает, что речь шла лишь о незаконном отчуждении долей и неполучении прибыли от продажи.

    Прокурор в заседании ограничился «копипастным» «Решение законно». Один из адвокатов по сути отказался от участия в прениях с фразой о нежелании участвовать «в этой профанации».

    Коллегия судей оставила приговор без изменений.

    13 января докторанта Военной академии связи имени Буденного, подполковника Максима Куликова признали виновным в вымогательстве. Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

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    Комментарии (3)

    Профессор Тарантога
    Зачем в колонию? На спецоперацию!
    Xodok1
    Под видом ФСБ, т.е. залез в чужой огород. А был бы ФСБ то и все было бы ОК.
    264613401
    фонтанка в своем репертуаре, не терпится , как бы так про "кровавый" режим написать и при этом чтоб не прикрыли..
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