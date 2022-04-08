Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, еще одному не продлевает визу

Финляндия решила выслать из страны двух сотрудников российского посольства, еще одному не будут продлевать визу. Об этом 8 апреля сообщается на сайте президента страны Саули Ниинистё.



«Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — сказано в пресс-релизе.



Решение было принято в ходе совещания президента с правительственным комитетом по внешней политике и безопасности, где обсуждались Украина и ситуация с безопасностью в Европе.

