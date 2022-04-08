    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    738мм

    98%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, еще одному не продлевает визу

    0
    Печать

    Финляндия решила выслать из страны двух сотрудников российского посольства, еще одному не будут продлевать визу. Об этом 8 апреля сообщается на сайте президента страны Саули Ниинистё.

    «Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, прикомандированных к нему. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы. МИД проинформирует посла России», — сказано в пресс-релизе.

    Решение было принято в ходе совещания президента с правительственным комитетом по внешней политике и безопасности, где обсуждались Украина и ситуация с безопасностью в Европе.

    Сообщений об ответной реакции Москвы на этот шаг пока нет.

    Накануне СМИ сообщили, что Хельсинки готовится подать заявку на членство в НАТО, этот вопрос могут решить до 1 мая. В Кремле считают, что присоединение Финляндии к альянсу не будет «экзистенциальной угрозой» для России.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний