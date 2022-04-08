Росгвардия показала, как безбилетник с бутылкой вина пытается попасть на крейсер «Аврора»

Кадры «прорыва» публикует в своем телеграм-канале пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области 8 апреля.
На видео с камер наблюдения видно, как мужчина с бутылкой вина, кричит на двух охранников, а потом пытается ударить одного. Затем обивается от другого, вставшего на защиту товарища.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
«Фонтанка» писала, что накануне около половины седьмого вечера безбилетник под градусом пытался прорваться на крейсер «Аврора». Его задержали сотрудники вневедомственной охраны. В отделе выяснилось, что это не первый пьяный дебош мужчины.