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    Росгвардия показала, как безбилетник с бутылкой вина пытается попасть на крейсер «Аврора»

    Любитель революционной истории, который пытался попасть на «Аврору», не только оскорбил охрану корабля-музея, но и набросился на нее с кулаками. И все это под камеры.

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    Кадры «прорыва» публикует в своем телеграм-канале пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области 8 апреля.

    На видео с камер наблюдения видно, как мужчина с бутылкой вина, кричит на двух охранников, а потом пытается ударить одного. Затем обивается от другого, вставшего на защиту товарища.

    Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

    «Фонтанка» писала, что накануне около половины седьмого вечера безбилетник под градусом пытался прорваться на крейсер «Аврора». Его задержали сотрудники вневедомственной охраны. В отделе выяснилось, что это не первый пьяный дебош мужчины.

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