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    С бутылкой вина наперевес на «Аврору» пытался прорваться безбилетник

    Некультурного и нетрезвого посетителя корабля-музея «Аврора» задержали накануне сотрудники Росгвардии.

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    Сотрудников вневедомственной охраны вызвали накануне на Петроградскую набережную около половины шестого утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. На борт военного музея пытался пройти мужчина с бутылкой вина. Когда в допуске ему было отказано, он начал вести себя агрессивно, и сотрудникам пришлось вызвать подмогу.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    Наряд вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции. Там выяснилось, что он их постоянный клиент — мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также распитие алкогольной продукции в общественных местах.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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