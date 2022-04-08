С бутылкой вина наперевес на «Аврору» пытался прорваться безбилетник

Сотрудников вневедомственной охраны вызвали накануне на Петроградскую набережную около половины шестого утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. На борт военного музея пытался пройти мужчина с бутылкой вина. Когда в допуске ему было отказано, он начал вести себя агрессивно, и сотрудникам пришлось вызвать подмогу.
Наряд вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции. Там выяснилось, что он их постоянный клиент — мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также распитие алкогольной продукции в общественных местах.