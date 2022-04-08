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    Ленобласть примет беженцев из Мариуполя. Четверть из них – дети

    Беженцев из Мариуполя готовятся принять в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом 8 апреля рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

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    По его словам, в субботу должны приехать от 550 до 650 человек, четверть из них – дети. Разместить людей планируют в пансионате «Царицыно озеро».

    «Готовимся обеспечить питание, предметы гигиены, социальное обслуживание, медицинскую и психологическую помощь. Детям предоставим транспорт до школ и обратно. Также дал поручение службе занятости предложить желающим возможность временного трудоустройства», – сказано в губернаторском телеграм-канале.

    4 апреля «Интерфакс» сообщил, что в регионы СЗФО с конца февраля прибыли около 880 беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Ленобласть на тот момент приняла 147 человек, 94 из них — дети, сообщалось, что все они остановились у родственников, поэтому ни один из пяти областных пунктов временного размещения беженцам не понадобился.

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