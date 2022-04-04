В регионы СЗФО прибыли почти 900 беженцев с Украины и Донбасса

В регионы Северо-Западного федерального округа с конца февраля прибыло около 880 беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Об этом 4 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей властей регионов.



В аппарате уполномоченного по правам человека в Ленинградской области рассказали, что в регион приехали 147 человек, 94 из них — дети. Все они остановились у родственников, поэтому ни один из пяти областных пунктов временного размещения беженцам не понадобился.



В Коми прибыли 173 человека, на территорию Архангельской области приехали 44 беженца, в Карелию — 87. Еще около 80 беженцев находятся в Новгородской области, порядка 60 человек — в Калининградской. В Вологодскую, Псковскую и Мурманскую области прибыли 79 и 74 и 127 беженцев соответственно. В Ненецком автономном округе (НАО), по официальным данным, находятся 7 человек, приехавших с Украины и из ДНР.

