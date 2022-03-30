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Агапитова: В Петербурге за помощью обратились более полутысячи беженцев из ЛДНР

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За гуманитарной помощью к властям города обратились 528 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, из них 195 — дети. Об этом во время ежегодного отчета перед Заксобранием 30 марта сообщила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки».

«Это семьи, которые приехали сами. Остановились у родственников, в гостиницах, у знакомых», — пояснила омбудсмен.

Агапитова добавила, что беженцам предоставляют помощь исполнительные власти, операторы бесплатно предоставляют сим-карты.

Уполномоченная также напомнила, что Петербург официально не входит в число регионов, принимающих беженцев с Украины и народных республик.

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Комментарии (10)

kоt-obormot
Потом они все появятся на "Фонтанке", и будут дружно вопить; "А где вы были все эти восемь лет"©
radon
ЛДНР смахивает сильно на ЛДПР. Кстати, интересно, как состояние Владимира Вульфовича? Давненько молчат...
X-кот
267086865 вы слабо себе представляете разницу между деревней в ЛО и деревней на Украине и в ОРДЛО. в здешних у них даже после ... будет шок и ступор
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