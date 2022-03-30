Агапитова: В Петербурге за помощью обратились более полутысячи беженцев из ЛДНР

За гуманитарной помощью к властям города обратились 528 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, из них 195 — дети. Об этом во время ежегодного отчета перед Заксобранием 30 марта сообщила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки».



«Это семьи, которые приехали сами. Остановились у родственников, в гостиницах, у знакомых», — пояснила омбудсмен.



Агапитова добавила, что беженцам предоставляют помощь исполнительные власти, операторы бесплатно предоставляют сим-карты.

