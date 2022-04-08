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    Rutube намерен лицензировать зарубежный контент на видеохостинге

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    Rutube намерен лицензировать весь зарубежный контент на своем сервисе, при этом иностранные мейджеры готовы сотрудничать, однако пока не понимают «правила игры». Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил гендиректор отечественного видеохостинга и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александр Моисеев.

    «Мы планируем лицензировать зарубежный контент на Rutube. <...> Что касается зарубежных, они готовы сотрудничать. Но важно, чтобы они при этом понимали правила игры, так как для нас первостепенно законодательство РФ, и условия сотрудничества не должны ему противоречить», — цитирует Моисеева ТАСС.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Минобрнауки рекомендовал вузам продублировать свой контент в YouTube на российских площадках, в частности на Rutube.

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