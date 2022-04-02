Сообщение вузам о необходимости продублировать контент с YouTube в VK и RuTube назвали рекомендацией

Минобрнауки разослало по вузам письмо, в котором сказано о необходимости продублировать размещенный в YouTube контент на российских площадках. Позже в министерстве сказали, что это только рекомендация.

«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — цитирует 2 апреля сообщение пресс-службы министерства ТАСС.