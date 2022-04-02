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    Сообщение вузам о необходимости продублировать контент с YouTube в VK и RuTube назвали рекомендацией

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    Минобрнауки разослало по вузам письмо, в котором сказано о необходимости продублировать размещенный в YouTube контент на российских площадках. Позже в министерстве сказали, что это только рекомендация.

    «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — цитирует 2 апреля сообщение пресс-службы министерства ТАСС.

    Из опубликовано в Сети письма следует, что департамент Минобрнауки уведомлял вузы «о необходимости обеспечения переноса (дублирования)» и поставил срок до 4 апреля.

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    Комментарии (1)

    Главный спец по технике консервации
    У них там задняя скорость не сломается от частого использования?
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