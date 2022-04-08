Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж

Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на операции как в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает 8 апреля РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — цитирует агентство собеседника в Сбербанке.
Решение связано с американскими блокирующими санкциями, введенными против банка 6 апреля. Такой вид санкций вводит запрет на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.