Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж

Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на операции как в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает 8 апреля РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.



«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — цитирует агентство собеседника в Сбербанке.

