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    Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж

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    Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на операции как в отделениях банка, так и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает 8 апреля РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

    «Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — цитирует агентство собеседника в Сбербанке.

    Решение связано с американскими блокирующими санкциями, введенными против банка 6 апреля. Такой вид санкций вводит запрет на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

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    Комментарии (4)

    atf
    В Узбекистане будут в ходу рубли.
    PROM
    как нам теперь жить с этим?
    Главный спец по технике консервации
    Трудолюбивые мигранты опечалены.
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