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    Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 10% к концу года

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    Ключевая ставка в России может снизиться до 10% к концу 2022 года, сообщает 8 апреля Telegram-канал «СберИнвестиции» со ссылкой на мнение аналитиков.

    Ранее Центробанк объявил о снижении ключевой ставки, повышенной 28 февраля с 9,5% до 20% на фоне антироссийских санкций и обвала финансовых рынков, на 300 базисных пунктов — до 17% с 11 апреля. Как считают специалисты SberCIB Investment Research, решение связано с уменьшением рисков финансовой нестабильности, притоком средств населения на депозиты, укреплением рубля и замедлением недельных темпов инфляции.

    «Можно ожидать, что Банк России продолжит снижать ставку: ЦБ напрямую говорит в пресс-релизе, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По мнению аналитиков, если ситуация продолжит развиваться похожим образом, то к концу года ключевая ставка может быть снижена до 10%», — сообщает «СберИнвестиции».

    В Сбербанке допускают, что о снижении ключевой ставки до 15% могут объявить уже на ближайшем заседании 29 апреля.

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    Комментарии (1)

    PROM
    пока они снижают ставку - одни самозанятые останутся
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