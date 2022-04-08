Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 10% к концу года

Ключевая ставка в России может снизиться до 10% к концу 2022 года, сообщает 8 апреля Telegram-канал «СберИнвестиции» со ссылкой на мнение аналитиков.



Ранее Центробанк объявил о снижении ключевой ставки, повышенной 28 февраля с 9,5% до 20% на фоне антироссийских санкций и обвала финансовых рынков, на 300 базисных пунктов — до 17% с 11 апреля. Как считают специалисты SberCIB Investment Research, решение связано с уменьшением рисков финансовой нестабильности, притоком средств населения на депозиты, укреплением рубля и замедлением недельных темпов инфляции.

