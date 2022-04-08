В Сети распродают связанные с Жириновским вещи. Визитка с автографом стоит около миллиона

На сайтах объявлений появилось огромное количество публикаций о продаже автографов Владимира Жириновского, его личных вещей и просто тематической сувенирно-рекламной продукции.
«Продам визитку Жириновского с его автографом. 90-е годы. Состояние хорошее», — описывает свой товар продавец из Петербурга. За «историческую» визитку он хочет получить около миллиона рублей.
Есть предложения и дороже. Например, житель Сочи за несколько миллионов рублей продает «записную книжку личного помощника Жириновского». В объявлении описывается и внутреннее содержание лота: «В блокноте предоставлено почасовое расписание лидера ЛДПР (1996 год) и контакты приближенных лиц».
Россияне пытаются продать даже чек с переводом от лидера ЛДПР (порядка 500 тысяч рублей) и льняные белые брюки, которые он якобы оставил в гримерке после выступления (около 5 тысяч рублей). Выставляют на «Авито» и просто сувениры с символикой ЛДПР и портретами Жириновского: футболки, кружки и тетрадки.
О смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Со 2 февраля он находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом. Похоронят Жириновского 8 апреля в Москве на Новодевичьем кладбище. Врио руководителя ЛДПР назначен Леонид Слуцкий.