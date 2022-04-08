В Сети распродают связанные с Жириновским вещи. Визитка с автографом стоит около миллиона

На сайтах объявлений появилось огромное количество публикаций о продаже автографов Владимира Жириновского, его личных вещей и просто тематической сувенирно-рекламной продукции.

«Продам визитку Жириновского с его автографом. 90-е годы. Состояние хорошее», — описывает свой товар продавец из Петербурга. За «историческую» визитку он хочет получить около миллиона рублей.



Есть предложения и дороже. Например, житель Сочи за несколько миллионов рублей продает «записную книжку личного помощника Жириновского». В объявлении описывается и внутреннее содержание лота: «В блокноте предоставлено почасовое расписание лидера ЛДПР (1996 год) и контакты приближенных лиц».

