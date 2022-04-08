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    Эвакуатор в Петербурге не смог поднять редкую машину и превратился в памятник

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    О необычных проблемах с парковкой во дворе дома 24, корпус 3, по проспекту Художников рассказывает 8 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» петербуржец Леонид.

    По его словам, въезд на парковку перекрыт из-за прерванного процесса эвакуации. «Эвакуатор пытался забрать автохлам, дальше что случилось, история умалчивает, но третий день не выехать, не заехать на парковку перед домом Художников, 24/3», — пишет Леонид.

    На его фотографиях — эвакуатор с омскими номерами. На платформу частично загружен красный автомобиль. Это, предположительно, редкая для Петербурга американская модель Chrysler Voyager, такие выпускались до 2000 года.

    Подписчики в группе шутят:

    «Эвакуировал, эвакуировал, да не выэвакуировал».

    «Автохлам не может забрать автохлам, теперь два автохлама».

    «И вообще, это поставили памятник эвакуаторщику. Из оригинального материала, так сказать».

    «Слиплись. «Ока» скоро будет».

    По данным комитета по транспорту Петербурга, в 2021 году СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», отрабатывая заявки от районных администраций, вывезло на спецстоянки 1 064 разукомплектованных автомобиля. Горожане направили на портал «Наш Санкт-Петербург» 982 обращения о брошенных машинах.

    Узнать о перемещенных на спецстоянки разукомплектованных машинах можно по телефону 576–07–46. Также их можно найти по базе, опубликованной в Интернете. Адреса стоянок для хранения автохлама опубликованы на сайте «Агентства внешнего транспорта».

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    Комментарии (5)

    Never_Mind
    Что-то я въезда на парковку на фото не вижу.
    Xodok1
    Автохлам пытался эвакуировать автохлам...
    Peterburzhec
    Так ему и надо, этому эвакуаторщику! Никто не имеет увозить чужую частную собственность и вообще трогать её!
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