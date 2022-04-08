Эвакуатор в Петербурге не смог поднять редкую машину и превратился в памятник

О необычных проблемах с парковкой во дворе дома 24, корпус 3, по проспекту Художников рассказывает 8 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» петербуржец Леонид.



По его словам, въезд на парковку перекрыт из-за прерванного процесса эвакуации. «Эвакуатор пытался забрать автохлам, дальше что случилось, история умалчивает, но третий день не выехать, не заехать на парковку перед домом Художников, 24/3», — пишет Леонид.

