Эвакуатор в Петербурге не смог поднять редкую машину и превратился в памятник

О необычных проблемах с парковкой во дворе дома 24, корпус 3, по проспекту Художников рассказывает 8 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» петербуржец Леонид.
По его словам, въезд на парковку перекрыт из-за прерванного процесса эвакуации. «Эвакуатор пытался забрать автохлам, дальше что случилось, история умалчивает, но третий день не выехать, не заехать на парковку перед домом Художников, 24/3», — пишет Леонид.
На его фотографиях — эвакуатор с омскими номерами. На платформу частично загружен красный автомобиль. Это, предположительно, редкая для Петербурга американская модель Chrysler Voyager, такие выпускались до 2000 года.
Подписчики в группе шутят:
«Эвакуировал, эвакуировал, да не выэвакуировал».
«Автохлам не может забрать автохлам, теперь два автохлама».
«И вообще, это поставили памятник эвакуаторщику. Из оригинального материала, так сказать».
«Слиплись. «Ока» скоро будет».
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