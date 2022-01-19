Смольный рассказал, сколько автохлама вывезли с улиц Петербурга за год

За минувший год с улиц Петербурга убрали более тысячи разукомплектованных автомобилей. Чем больше в городе машин, тем больше автохлама мешает проезду и парковке, отмечают в Смольном.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в 2021 году СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», отрабатывая заявки от районных администраций, переместило на спецстоянки 1 064 разукомплектованных автомобиля. Выявлять автохлам помогают и жители города. За год горожане направили через портал «Наш Санкт-Петербург» 982 обращения о брошенных машинах.