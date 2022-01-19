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Смольный рассказал, сколько автохлама вывезли с улиц Петербурга за год

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Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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За минувший год с улиц Петербурга убрали более тысячи разукомплектованных автомобилей. Чем больше в городе машин, тем больше автохлама мешает проезду и парковке, отмечают в Смольном.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в 2021 году СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», отрабатывая заявки от районных администраций, переместило на спецстоянки 1 064 разукомплектованных автомобиля. Выявлять автохлам помогают и жители города. За год горожане направили через портал «Наш Санкт-Петербург» 982 обращения о брошенных машинах.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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«В Петербурге стремительно растет уровень автомобилизации, что приводит к увеличению брошенных и разукомплектованных транспортных средств на улицах и дворовых территориях. Это автомобили, которые долгое время стоят на одном месте, не используются и имеют серьёзные повреждения: отсутствие колес, стёкол, капота и т. д. Такой транспорт мешает жителям, коммунальщикам и занимает парковочные места», — отмечают в комитете.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Узнать о перемещенных на спецстоянки разукомплектованных машинах можно по телефону 576-07-46. Также их можно найти по базе, опубликованной в Интернете. Адреса стоянок для хранения автохлама опубликованы на сайте «Агентства внешнего транспорта».

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (8)

vic_5e4cd1938d1a8
А как на счёт авто, проводящих всю зиму на проезжей части и превратившиеся в огромные грязные сугробы, перекрывающие частично и соседнюю полосу.
Например, на Суздальском проспекте грузовики так зимуют. Так и надо? Нарушений нет?
Peterburzhec
А насколько законно вывозить куда-то чужую собственность без разрешения владельца?
AP-SPb
Да-да, свежо предание... В самом Центре, на Казанской, 7, уж года 2 стоит четвёрка. Вся разукрашенная, помятая, стекла все закрашенные, спущеные колеса в асфальт вросли... Её когда-то с парковочки перед Казанским перетащили, когда все к очередному приезду луноликого зачищали. Я устал жалобы оставлять. Ни Наш Петербург, ни Госуслуги ничего с ней делать не хотят. А там хоть наркоту складируй, хоть взрывчатку...
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