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    Система маркировки товаров подверглась атаке. Минпромторг временно упростил правила их продажи

    Минпромторг временно изменил правила продажи молока и воды и других товаров, подлежащих маркировке, из-за сбоя в системе «Честный знак».

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    Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля из письма за подписью замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, датированного 7 апреля (есть в распоряжении редакции), инфраструктура информационной системы маркировки подвергалась «множественным DDoS-атакам».

    «В настоящее время могут наблюдаться затруднения с доступом к некоторым компонентам и функционалу», — сообщает замминистра. Также сложности могут возникать с эмиссией кодов для маркировки, регистрацией операций по вводу в оборот и передаче продукции между участниками рынка, сообщает ведомство.

    Чтобы обеспечить стабильность поставок, Минпромторг разрешает вводить в оборот немаркированную воду и молочную продукцию, произведенную 7–8 апреля. Данную продукцию можно продавать в пределах срока годности. Прочие товары, произведенные 7–8 апреля, прошедшие маркировку, но не введенные в оборот, признаются «введенными в оборот в установленном порядке».

    О времени окончания такого режима работы ведомство обещает сообщить отдельно. По данным Минпромторга, данные в системе «надежно защищены», а ее оператор ЦРПТ «принимает все необходимые меры противодействия DDoS-атакам».

    Получение письма Минпромторга «Фонтанке» подтвердили два участника продовольственного рынка. Один из них сообщил, что у него возникла проблема с передачей отчета о произведенном товаре. В самом ведомстве на момент публикации на запрос не ответили.

    Ранее предприниматели попросили правительство заморозить проект по введению маркировки в системе «Честный знак».

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    Комментарии (4)

    274602900
    Автор невнимательно смотрел, как раз Мишустин говорил, что по маркировке видят наличие лекарств и распределяют по регионам
    274602870
    надо лучше защищать страну в информационном пространстве. Пара таких атак на подобные сервисы и будет прям плохо
    hedgehog_
    скрипит но что-то делает. всем плохо, зато кому надо денежка капает.
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