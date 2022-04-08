Система маркировки товаров подверглась атаке. Минпромторг временно упростил правила их продажи

«В настоящее время могут наблюдаться затруднения с доступом к некоторым компонентам и функционалу», — сообщает замминистра. Также сложности могут возникать с эмиссией кодов для маркировки, регистрацией операций по вводу в оборот и передаче продукции между участниками рынка, сообщает ведомство.

Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля из письма за подписью замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, датированного 7 апреля (есть в распоряжении редакции), инфраструктура информационной системы маркировки подвергалась «множественным DDoS-атакам».

Чтобы обеспечить стабильность поставок, Минпромторг разрешает вводить в оборот немаркированную воду и молочную продукцию, произведенную 7–8 апреля. Данную продукцию можно продавать в пределах срока годности. Прочие товары, произведенные 7–8 апреля, прошедшие маркировку, но не введенные в оборот, признаются «введенными в оборот в установленном порядке».



О времени окончания такого режима работы ведомство обещает сообщить отдельно. По данным Минпромторга, данные в системе «надежно защищены», а ее оператор ЦРПТ «принимает все необходимые меры противодействия DDoS-атакам».



Получение письма Минпромторга «Фонтанке» подтвердили два участника продовольственного рынка. Один из них сообщил, что у него возникла проблема с передачей отчета о произведенном товаре. В самом ведомстве на момент публикации на запрос не ответили.



Ранее предприниматели попросили правительство заморозить проект по введению маркировки в системе «Честный знак».

