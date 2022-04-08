Портрет любовницы Пикассо впервые выставлен на аукционе за $60 млн. Вы ее вряд ли узнаете в лицо

Картина Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchee) станет одним из главных лотов на аукционе Sotheby's, который состоится в Нью-Йорке 17 мая. Портрет любовницы художника Марии-Терезы Вальтер 1932 года может уйти с молотка более чем за $60 млн, сообщили в аукционном доме, на который 8 апреля ссылается «Интерфакс».

Картина выставляется на торги впервые. Ее владелец, пожелавший остаться анонимным американец, приобрел картину напрямую у потомков Пикассо в 2006 году, сообщает Sotheby's.

Художник познакомился со своей будущей возлюбленной в 1927 году в Париже. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, у них завязался роман, хотя Пикассо тогда еще был женат на русской балерине Ольге Хохловой. В начале 1932 года он написал серию портретов Вальтер, часть из которых оказалась у коллекционеров. Самым дорогим портретом в серии стала «Женщина, сидящая у окна», проданная в 2021 году на аукционе Christie's за $103,4 млн.



Ранее «Фонтанка» писала, что Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии.

