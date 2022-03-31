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Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии

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Аукционный дом Christie's запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в России и Белоруссии. Об этом 31 марта «Интерфаксу» сообщил представитель компании.

«Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии», — подчеркнул он.

Ранее британские СМИ писали, что аукционный дом Sotheby's лишит права участвовать в торгах россиян, чей основной источник дохода связан с РФ. «Мы строго следим за действующими санкциями и соблюдаем все установленные правила, внимательно следя за их обновлением», — заявили «Интерфаксу» представители Sotheby's. Также крупнейшие аукционы отменили торги русским искусством.

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Комментарии (5)

Ник Приносящий Счастье
Не очень-то и хотелось. Кристис-Шмистис. Срань буржуйская!
kоt-obormot
Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.©
DimDimych
А вот это удар поддых. Только собирался прикупить мальчика с персиками в комнату для прислуги, А тут такое (((
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