Челябинскую девочку, жестоко убившую котенка в подъезде, отняли у родителей и отправили лечиться

Девочку-подростка, которую полиция Челябинска называет причастной к жестокому убийству котенка в подъезде жилого дома, отправили на лечение. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба министерства социальных отношений области.
«Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи. В связи с этим принято комиссионное решение о применении 77-й статьи Семейного кодекса Российской Федерации об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении министерства.
Разорванное на части тело котенка нашли в подъезде дома на улице 40 лет Победы в Челябинске в ноябре прошлого года. В группе микрорайона в соцсетях сообщали, что в отрубленную голову котенка изувер засунул сигарету, а кровью животного написал на стекле двери «I kill you» («Я убью тебя»). После этого в полиции возбудили дело о жестоком обращении с животными и задержали 13-летнюю девочку.