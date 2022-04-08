    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, южн

    737мм

    86%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Челябинскую девочку, жестоко убившую котенка в подъезде, отняли у родителей и отправили лечиться

    17
    Печать

    Девочку-подростка, которую полиция Челябинска называет причастной к жестокому убийству котенка в подъезде жилого дома, отправили на лечение. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба министерства социальных отношений области.

    «Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи. В связи с этим принято комиссионное решение о применении 77-й статьи Семейного кодекса Российской Федерации об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении министерства.

    Разорванное на части тело котенка нашли в подъезде дома на улице 40 лет Победы в Челябинске в ноябре прошлого года. В группе микрорайона в соцсетях сообщали, что в отрубленную голову котенка изувер засунул сигарету, а кровью животного написал на стекле двери «I kill you» («Я убью тебя»). После этого в полиции возбудили дело о жестоком обращении с животными и задержали 13-летнюю девочку.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (17)

    VKuser12174408
    Политиком будет!
    Pilat
    Печально, но возможно её еще исправить.
    Это со взрослыми всё кончено, детей еще можно исправить.
    Знаю такой пример.
    Они в этом возрасте еще не понимают что такое жизнь и её ценность.
    Но если вовремя не успеть, может вырасти монстр.
    VKuser49193372
    И мамаша, наверное, такая же
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний