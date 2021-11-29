Расчленила, написала кровью «Я убью тебя». 13-летнюю девочку из Челябинска заподозрили в жутком

13-летнюю школьницу из Челябинска подозревают в жестоком убийстве котенка, совершенном в подъезде дома на северо-западе города. Об этом 29 ноября пишет 74.ru со ссылкой на информацию местного управления МВД.



«Установлено, что к совершению противоправного деяния причастна несовершеннолетняя 2008 года рождения. С девочкой сейчас проводится работа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — доложили в полиции.



Разорванное на части тело котенка нашли в подъезде дома на улице 40 лет Победы в прошлые выходные. В группе микрорайона в соцсетях сообщали, что в отрубленную голову котенка изувер засунул сигарету, а кровью животного написал на стекле двери «I kill you» («Я убью тебя»). После этого в полиции возбудили дело о жестоком обращении с животными.

