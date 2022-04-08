Суд удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей от «Петростали» избавить петербуржцев от «рыжего дыма»

Как сообщили в надзорном ведомстве 8 апреля, установлено, что оборудование для очистки газов от загрязняющих веществ не обезвреживает выбросы должным образом и эксплуатируется с нарушениями. Исследования показали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза по сравнению с нормативами.

В августе прошлого года «Фонтанка» писала, что природоохранная прокуратура подала в суд иск с требованием обязать «Петросталь» обновить сооружения для избавления воздуха от вредных и загрязняющих веществ, которые образуются в результате работы завода.

«Решением районного суда исковые требования природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме. Устранение нарушений поставлено на контроль», — добавили в ведомстве.



«Фонтанка» сообщала, что зимой 2019 года на улице Трефолева образовались рыжие сугробы. Жители подозревали в цветных выбросах завод «Армалит», но Смольный не нашел превышений вредных веществ в воздухе. Позже департамент Росприроднадзора по СЗФО в ходе внеплановой проверки на предприятии зафиксировал нарушение правил эксплуатации газоочистительного оборудования. Завод использовал негерметичную установку и выбрасывал в атмосферный воздух и на прилегающую территорию загрязняющие вещества.

