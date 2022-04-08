    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, южн

    737мм

    86%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Суд удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей от «Петростали» избавить петербуржцев от «рыжего дыма»

    1
    Печать
    Февраль 2019 года
    Февраль 2019 годаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский райсуд Петербурга удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры города, которая ранее потребовала обязать АО «Металлургический завод «Петросталь» модернизировать установки очистки газа. Над территорией предприятия обнаружили «рыжий дым» — результат работы мартеновских печей.

    Как сообщили в надзорном ведомстве 8 апреля, установлено, что оборудование для очистки газов от загрязняющих веществ не обезвреживает выбросы должным образом и эксплуатируется с нарушениями. Исследования показали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза по сравнению с нормативами.

    В августе прошлого года «Фонтанка» писала, что природоохранная прокуратура подала в суд иск с требованием обязать «Петросталь» обновить сооружения для избавления воздуха от вредных и загрязняющих веществ, которые образуются в результате работы завода.

    «Решением районного суда исковые требования природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме. Устранение нарушений поставлено на контроль», — добавили в ведомстве.

    «Фонтанка» сообщала, что зимой 2019 года на улице Трефолева образовались рыжие сугробы. Жители подозревали в цветных выбросах завод «Армалит», но Смольный не нашел превышений вредных веществ в воздухе. Позже департамент Росприроднадзора по СЗФО в ходе внеплановой проверки на предприятии зафиксировал нарушение правил эксплуатации газоочистительного оборудования. Завод использовал негерметичную установку и выбрасывал в атмосферный воздух и на прилегающую территорию загрязняющие вещества.

    Февраль 2019 года
    Февраль 2019 годаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    ну вот, теперь местные жители могут подавать в суд на компенсации за причинённый вред здоровью этими выбросами
    раз они доказаны, судам только останется удовлетворять такие иски =)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний