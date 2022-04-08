«Ладу» вынесло на «встречку» в лоб Renault в Ленобласти, погиб водитель

За сутки 7 апреля на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 8 человек и трое погибли. Смертельных аварий было две, и обе — с выездом на встречную полосу.
Всего за четверг в Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 338 и 53 ДТП соответственно, сообщает 8 апреля УГИБДД регионов. Пять случаев в Петербурге и три в Ленобласти были с пострадавшими. На петербургских дорогах травмы получили четверо взрослых и один ребенок, на областных — трое взрослых. Три человека погибли в двух областных ДТП.
Как стало известно «Фонтанке», в 20:30 на 36-м километре автодороги Петербург — Кировск в Кировском районе Ленобласти 62-летний петербуржец на автомобиле ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там Renault Sandero под управлением 46-летней жительницы Отрадного. В результате пожилой автомобилист от полученных травм погиб на месте, а женщину — водителя «Рено» с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Похожий случай, только с грузовиком, произошел утром в Лодейнопольском районе. В 11:30 на 16-м километре дороги Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично 50-летний водитель грузовика Volvo FH12 с полуприцепом-платформой не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с LADA Largus. Большегруз улетел в кювет, а искореженная «Лада» — на обочину. В результате 44-летний водитель «Лады» и его 63-летний пассажир погибли на месте. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.