«Ладу» вынесло на «встречку» в лоб Renault в Ленобласти, погиб водитель

За сутки 7 апреля на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 8 человек и трое погибли. Смертельных аварий было две, и обе — с выездом на встречную полосу.



Всего за четверг в Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 338 и 53 ДТП соответственно, сообщает 8 апреля УГИБДД регионов. Пять случаев в Петербурге и три в Ленобласти были с пострадавшими. На петербургских дорогах травмы получили четверо взрослых и один ребенок, на областных — трое взрослых. Три человека погибли в двух областных ДТП.