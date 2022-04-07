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    Лесовоз поймал встречную «Ладу» в Ленобласти. Водитель и пассажир не выжили

    Тяжелая авария произошла днем 7 апреля в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В столкновении большегруза и легковой машины погибли два человека.

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    Фото: 47News
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    Около часа дня на 16-м километре автодороги Оять — Алёховщина — Надпорожье — Плотично 50-летний мужчина, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом, на закруглении дороги частично выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там LADA Largus. На фото с места аварии, опубликованных 47News, видно, что после столкновения лесовоз съехал в кювет, а легковая, превратившаяся в искореженную груду металла, отлетела на обочину.

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    В результате ДТП в «Ладе» погибли двое: 43-летний водитель и неустановленный мужчина, ехавший с ним пассажиром. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших при помощи гидравлического инструмента. По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: 47News

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