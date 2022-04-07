Лесовоз поймал встречную «Ладу» в Ленобласти. Водитель и пассажир не выжили

Около часа дня на 16-м километре автодороги Оять — Алёховщина — Надпорожье — Плотично 50-летний мужчина, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом, на закруглении дороги частично выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там LADA Largus. На фото с места аварии, опубликованных 47News, видно, что после столкновения лесовоз съехал в кювет, а легковая, превратившаяся в искореженную груду металла, отлетела на обочину.
В результате ДТП в «Ладе» погибли двое: 43-летний водитель и неустановленный мужчина, ехавший с ним пассажиром. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших при помощи гидравлического инструмента. По факту ДТП ведется проверка.