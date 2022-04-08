В Петербурге суд избрал меру пресечения врачу, которая якобы продавала QR-коды

Следствие считает, что Семёнова, будучи врачом общей практики в городской поликлинике № 54 , оформила фиктивную вакцинацию нуждающемуся в сертификате, то есть внесла его данные в «Регистр вакцинированных от COVID» без фактического посещения медучреждения пациентом. За свою услугу Семёнова якобы взяла 10 тысяч рублей.



Накануне «Фонтанка» писала о задержании врача, в четверг ей также было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало о запрете определенных действий, обвиняемая и защитник не возражали. С сегодняшнего дня доктору запрещено общаться со свидетелями, посещать места массовых мероприятий, пользоваться средствами связи, выходить в Интернет.

