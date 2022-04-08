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    В Петербурге суд избрал меру пресечения врачу, которая якобы продавала QR-коды

    Калининский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для Алёны Семёновой, обвиняемой по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом 8 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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    Следствие считает, что Семёнова, будучи врачом общей практики в городской поликлинике № 54, оформила фиктивную вакцинацию нуждающемуся в сертификате, то есть внесла его данные в «Регистр вакцинированных от COVID» без фактического посещения медучреждения пациентом. За свою услугу Семёнова якобы взяла 10 тысяч рублей.

    Накануне «Фонтанка» писала о задержании врача, в четверг ей также было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало о запрете определенных действий, обвиняемая и защитник не возражали. С сегодняшнего дня доктору запрещено общаться со свидетелями, посещать места массовых мероприятий, пользоваться средствами связи, выходить в Интернет.

    Накануне сотрудники управления «К» петербургского главка полиции сообщили о задержании группы из семи человек. Во главе ее якобы стояла участковый врач. С помощью коллег и посредников она находила желающих получить все блага использования QR-кода. Но без реальной вакцинации. Сотрудники полиции установили как минимум 1 500 человек, которые с июля 2021 года воспользовались услугами группы.

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    Комментарии (1)

    ProstoZloy
    Попытка вычерпать море. Одно беззаконие порождает другое: принудительная вакцинация неизбежно вызывает противодействие ей.
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