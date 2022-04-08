В Петербурге суд избрал меру пресечения врачу, которая якобы продавала QR-коды

Следствие считает, что Семёнова, будучи врачом общей практики в городской поликлинике
Накануне «Фонтанка» писала о задержании врача, в четверг ей также было предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало о запрете определенных действий, обвиняемая и защитник не возражали. С сегодняшнего дня доктору запрещено общаться со свидетелями, посещать места массовых мероприятий, пользоваться средствами связи, выходить в Интернет.
Накануне сотрудники управления «К» петербургского главка полиции сообщили о задержании группы из семи человек. Во главе ее якобы стояла участковый врач. С помощью коллег и посредников она находила желающих получить все блага использования QR-кода. Но без реальной вакцинации. Сотрудники полиции установили как минимум 1 500 человек, которые с июля 2021 года воспользовались услугами группы.