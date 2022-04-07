Полиция Петербурга вычислила схему по продаже QR-кодов без уколов. Врачи предоставили жизнь без ограничений 1,5 тыс. горожан

Во главе группы, по версии следствия, стояла 28-летняя участковый врач. С помощью коллег и посредников, она находила желающих получить все блага использования QR-кода. Но без реальной вакцинации.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 апреля, за услугу клиенты переводили суммы от 5 до 15 тысяч на банковскую карту, после чего данные об их «вакцинации» вносились в медицинский регистр.
При этом организатор схемы, по данным «Фонтанки», подставляла своих доверчивых коллег — заведующую и врача-терапевта, заходя в «Регистр вакцинированных от «COVID» с их аккаунтов. Таким образом она добавила себе еще одну статью — «за неправомерный доступ к компьютерной информации».
Сотрудники полиции установили как минимум 1 500 человек, которые с июля 2021 года воспользовались услугами группы.
Во время обысков как дома, так и на местах работы у фигурантов уголовного дела — женщин в возрасте от 29 до 50 лет — были изъяты электронные носители, а также 19 банковских карт, на которые поступали деньги клиентов.
Шестеро подозреваемых отпущены под обязательства о явке. 28-летняя врач-терапевт, которую следствие считает организатором схемы, задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.