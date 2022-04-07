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    Полиция Петербурга вычислила схему по продаже QR-кодов без уколов. Врачи предоставили жизнь без ограничений 1,5 тыс. горожан

    Управление «К» петербургского главка задержано группу из семи человек, которые во время третьей волны коронавируса наладили массовую продажу QR-кодов без вакцинации. В нее входили два врача и медсестра одной из поликлиник Калининского района.

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    Во главе группы, по версии следствия, стояла 28-летняя участковый врач. С помощью коллег и посредников, она находила желающих получить все блага использования QR-кода. Но без реальной вакцинации.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 апреля, за услугу клиенты переводили суммы от 5 до 15 тысяч на банковскую карту, после чего данные об их «вакцинации» вносились в медицинский регистр.

    При этом организатор схемы, по данным «Фонтанки», подставляла своих доверчивых коллег — заведующую и врача-терапевта, заходя в «Регистр вакцинированных от «COVID» с их аккаунтов. Таким образом она добавила себе еще одну статью — «за неправомерный доступ к компьютерной информации».

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    Сотрудники полиции установили как минимум 1 500 человек, которые с июля 2021 года воспользовались услугами группы.

    Во время обысков как дома, так и на местах работы у фигурантов уголовного дела — женщин в возрасте от 29 до 50 лет — были изъяты электронные носители, а также 19 банковских карт, на которые поступали деньги клиентов.

    Шестеро подозреваемых отпущены под обязательства о явке. 28-летняя врач-терапевт, которую следствие считает организатором схемы, задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

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    Комментарии (15)

    266617737
    Мы верим в отечественную коррупцию не только в силовых структурах, но и в других значимых для горожан местах!
    Vfryujjh
    Свобода Воли ребята!
    KJB
    Так их же в итоге отменили, коды-то эти 🤣 "Отдайте деньги, а то жениться перестану!" (С)
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