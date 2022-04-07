Полиция Петербурга вычислила схему по продаже QR-кодов без уколов. Врачи предоставили жизнь без ограничений 1,5 тыс. горожан

Во главе группы, по версии следствия, стояла 28-летняя участковый врач. С помощью коллег и посредников, она находила желающих получить все блага использования QR-кода. Но без реальной вакцинации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 апреля, за услугу клиенты переводили суммы от 5 до 15 тысяч на банковскую карту, после чего данные об их «вакцинации» вносились в медицинский регистр.



При этом организатор схемы, по данным «Фонтанки», подставляла своих доверчивых коллег — заведующую и врача-терапевта, заходя в «Регистр вакцинированных от «COVID» с их аккаунтов. Таким образом она добавила себе еще одну статью — «за неправомерный доступ к компьютерной информации».