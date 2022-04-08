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    Акции компании «Алроса» резко упали

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    На открытии торгов на бирже 8 апреля акции компании «Алроса» рухнули на 5,7%.

    7 апреля Минфон США включил группу, входящую в тройку мировых лидеров по добыче алмазов, в санкционный список наряду с дочерними предприятиями АО «Объединенная судостроительная корпорация».

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