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    В Египет из России прибыл первый рейс с момента приостановки авиасообщения

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    Первый рейс, запущенный с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией, совершил перелёт из Сочи в Каир. Об этом 8 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту египетской столицы.

    «Борт только приземлился. Самолет заполнен пассажирами процентов на 95», — рассказал источник.

    «Аэрофлот» и EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром в начале марта в связи с проблемами со страховкой и возможными санкциями со стороны иностранных лизингодателей. В апреле авиакомпания «Россия», входящая в «Аэрофлот», запускает рейсы из Сочи в 17 иностранных городов, в том числе в Каир. В египетскую столицу будут ежедневно летать отечественные Superjet100, вмещающие 87 пассажиров.

    Туроператоры в последнее время начали возобновлять полётные программы за границу. Из-за высокой стоимости перелётов и повышения цен на проживание в отелях туры в Турцию и Египет сильно подорожали — в среднем до 104 и 130 тысяч рублей соответственно.

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    Комментарии (4)

    X-кот
    07A а потом с трудностями и криками "дайте эвакосамолет" оттуда "выпадает" Интересно, в Египте будут специальные резервации для руссо туристо? если есть среди читателей F такие отважные - поделитесь потом, плз
    07A
    Ну вот, ничего страшного. тот кто хочет в Египет туда и попадет.
    X-кот
    наши стандартные граждане.. а чё? ничё! гы-гы..
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