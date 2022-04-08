В Египет из России прибыл первый рейс с момента приостановки авиасообщения

Первый рейс, запущенный с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией, совершил перелёт из Сочи в Каир. Об этом 8 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту египетской столицы.
«Борт только приземлился. Самолет заполнен пассажирами процентов на 95», — рассказал источник.
«Аэрофлот» и EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром в начале марта в связи с проблемами со страховкой и возможными санкциями со стороны иностранных лизингодателей. В апреле авиакомпания «Россия», входящая в «Аэрофлот», запускает рейсы из Сочи в 17 иностранных городов, в том числе в Каир. В египетскую столицу будут ежедневно летать отечественные Superjet100, вмещающие 87 пассажиров.
Туроператоры в последнее время начали возобновлять полётные программы за границу. Из-за высокой стоимости перелётов и повышения цен на проживание в отелях туры в Турцию и Египет сильно подорожали — в среднем до 104 и 130 тысяч рублей соответственно.