Отдохнуть в Турции и Египте дешевле 100 тысяч вряд ли получится

Организованные туры в Турцию и Египет выросли в цене примерно на 35 % по сравнению с осенью прошлого года и на 40 % по сравнению с весной 2021 года. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турагентов. Они отмечают, что интерес россиян к зарубежным поездкам восстанавливается, но высокие цены сдерживают продажи.



После того как туроператоры начали возобновлять полётные программы за границу, стало известно, что поездка в Турцию на апрель теперь стоит, по данным одного из операторов, в среднем 104 тысячи рублей, а в Египет — 129,82 тысячи рублей. Год назад можно было съездить в Турцию за 50–60 тысяч рублей. Сейчас же стоимость проживания в курортных гостиницах обеих стран выросла вдвое.

