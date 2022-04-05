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    Отдохнуть в Турции и Египте дешевле 100 тысяч вряд ли получится

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    Организованные туры в Турцию и Египет выросли в цене примерно на 35 % по сравнению с осенью прошлого года и на 40 % по сравнению с весной 2021 года. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турагентов. Они отмечают, что интерес россиян к зарубежным поездкам восстанавливается, но высокие цены сдерживают продажи.

    После того как туроператоры начали возобновлять полётные программы за границу, стало известно, что поездка в Турцию на апрель теперь стоит, по данным одного из операторов, в среднем 104 тысячи рублей, а в Египет — 129,82 тысячи рублей. Год назад можно было съездить в Турцию за 50–60 тысяч рублей. Сейчас же стоимость проживания в курортных гостиницах обеих стран выросла вдвое.

    Эксперты считают, что на цены может повлиять изменение стоимости перелётов. «Но есть позитивная динамика. Если в марте перелет из Москвы в Анталью и обратно стоил 102 тыс. руб., то сейчас 40–50 тыс. руб.», — говорит один из экспертов. Другой собеседник издания сомневается, что клиентам стоит надеяться на снижение цен. «С одной стороны, авиакомпаниям не нужно больше платить за лизинг, с другой — аэропортовые сборы остались прежними, запчасти и расходные материалы существенно подорожали», — отмечает он.

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    Комментарии (29)

    Never_Mind
    А зачем путинской поцреотне Турция? Они слаще Синявино ничего не ели и не собираются.
    daisychain
    Ну и пусть! Вернемся в благостные времена СССР - будем ездить в любимый Крым и Анапу, снимать курятник у местной бабушки, кушать вкусный вчерашний беляш и закусывать его угольными таблетками на всякий случай. Отечественного производства.
    266566766
    Вы держитесь там, лучше будет не скоро, весь бюджет теперь на восстановление и укрепление ЛДНР пойдет. Вспоминаю 90е когда импортный телевизор был роскошью а отдыхать ездили разве что в Пушкинские Горы. Спасибо деду за победу.
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