Отдохнуть в Турции и Египте дешевле 100 тысяч вряд ли получится

Организованные туры в Турцию и Египет выросли в цене примерно на
После того как туроператоры начали возобновлять полётные программы за границу, стало известно, что поездка в Турцию на апрель теперь стоит, по данным одного из операторов, в среднем 104 тысячи рублей, а в Египет — 129,82 тысячи рублей. Год назад можно было съездить в Турцию за 50–60 тысяч рублей. Сейчас же стоимость проживания в курортных гостиницах обеих стран выросла вдвое.
Эксперты считают, что на цены может повлиять изменение стоимости перелётов. «Но есть позитивная динамика. Если в марте перелет из Москвы в Анталью и обратно стоил 102 тыс. руб., то сейчас 40–50 тыс. руб.», — говорит один из экспертов. Другой собеседник издания сомневается, что клиентам стоит надеяться на снижение цен. «С одной стороны, авиакомпаниям не нужно больше платить за лизинг, с другой — аэропортовые сборы остались прежними, запчасти и расходные материалы существенно подорожали», — отмечает он.