«Главное, чтобы не мешали работать». Петербургским ресторанам предложили новый формат общения с властью

Объединение петербургских рестораторов «Рестоград» объявило о своем перезапуске. Презентация новой концепции состоялось 7 апреля. Как рассказал его глава Александр Ружинский, теперь проект позиционируется как «сервис по подписке» RestoGR, который позволяет участникам рынка обсуждать и решать отраслевые вопросы. По сути, речь идет о коллективном GR-менеджере, который поможет бизнесу донести его инициативы до органов власти и СМИ. Сервис реализован на платформе Telegram в формате чат-бота. Как сообщала «Фонтанка», объединение «Рестоград», которое на протяжении всей пандемии отстаивало интересы ресторанного бизнеса Петербурга, прекратило существование в привычном формате в январе 2022 года. Тогда о выходе из него объявили три соучредителя — группа «Бахрома — Токио Сити», «Русская Рыбалка», а также участники программы лояльности ReCa, которые решили отстаивать свои интересы через региональное отделение Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

В соучредителях «Рестограда» осталась сеть «Теремок». Как отметил совладелец сети Виталий Свидовский, желание присоединиться к платформе в новой концепции изъявили примерно три десятка собственников ресторанного бизнеса. По словам Александра Ружинского, стоимость услуги RestoGR составит 10 тысяч рублей в месяц. «Это плата за возможность доступа к формированию повестки и ее лоббированию», — пояснил он. Отбор инициатив будет проходить через голосование. Предложить идею сможет любой участник, если за нее проголосует более половины подписчиков, ее возьмут в работу. Собравшиеся на презентации участники ресторанного рынка сообщили, что для них по-прежнему остается актуальным вопрос коронавирусных ограничений. «Маски остались, хотя давно просили отменить», — отметил Александр Батушанский, генеральный управляющий ресторанов Арама Мнацаканова. Генеральный директор сети кофеен «Чайникофф» Михаил Гусейнов отметил, что хотел бы, чтобы петербургские чиновники в отношении к бизнесу брали пример с московских коллег. Виталий Свидовский отметил, что «Теремок» по-прежнему не получил от городских властей обещанных компенсаций за закрытие фудкортов.