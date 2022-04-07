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    ВЦИОМ: Каждый второй в России столкнулся с нехваткой привычных товаров на фоне санкций

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    60% россиян заявили, что введённые в отношении России санкции повлияли на их жизнь. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, данные которого 7 апреля приводит РБК.

    Как уточняет агентство, о влиянии санкций социологи расспрашивали в середине марта, результатами поделились накануне на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.

    Каждый второй из респондентов рассказал, что на фоне ограничительных мер не нашёл на полках в магазинах привычных товаров. Наиболее дефицитной позицией оказался сахар — об этом заявил 41% опрошенных. 9% не смогли своевременно купить соль. Также ощущалась нехватка гречи (6%), лекарств (5%), средств личной гигиены (4%), бытовой химии (3%), муки (2%) и масла (2%).

    Между тем 47% респондентов не заметили недостатка продукции в магазинах.

    Всплеск покупательского интереса к сахару наблюдали в том числе в Петербурге. В первых числах апреля в Смольном отчитались, что килограмм подешевел до 60 рублей. В магазинах «Фонтанку» не обрадовали.

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    Комментарии (30)

    274570251
    Я терпила, поэтому мне норм. Прощу власти все косяки, продолжу терпеть и сидеть дома.
    KJB
    Это данные на начало марта? Когда особо одаренные ополоумевшие граждане ринулись скупать прокладки и сахар? (был сюжет про то, как глупая баба решила бизнЕс замутить, купила чуть не тонну сахара, а ее кинули и товар не привезли, и так ей и надо, не фиг спекулировать, как с масками тогда особо ушлые в "пандемию" 🤔
    Так вот, на тот момент полки и правда опустели, но на следующий день заполнились. Сейчас где дефицит? В магазинах всё есть.
    VKuser181384498
    По словам Пескова к санкциям страна начала готовится год назад. Так, что по Кремлю мы готовы к санкциям.
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