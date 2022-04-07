ВЦИОМ: Каждый второй в России столкнулся с нехваткой привычных товаров на фоне санкций

60% россиян заявили, что введённые в отношении России санкции повлияли на их жизнь. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, данные которого 7 апреля приводит РБК.



Как уточняет агентство, о влиянии санкций социологи расспрашивали в середине марта, результатами поделились накануне на круглом столе в рамках Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.

Каждый второй из респондентов рассказал, что на фоне ограничительных мер не нашёл на полках в магазинах привычных товаров. Наиболее дефицитной позицией оказался сахар — об этом заявил 41% опрошенных. 9% не смогли своевременно купить соль. Также ощущалась нехватка гречи (6%), лекарств (5%), средств личной гигиены (4%), бытовой химии (3%), муки (2%) и масла (2%).