Задержан предполагаемый поджигатель машин под Петербургом. У него сингапурские доллары, совёнок и непростой мотив

Бывалого местного задержали по подозрению в поджоге двух автомобилей в Лужском районе Ленинградской области, пишет 7 апреля 47news. Теперь ему в очередной раз предстоит искать новый способ заметать следы.



Сотрудники уголовного розыска лужской полиции накануне нагрянули к 29-летнему жителю микрорайона Городок в городе Луга. По версии следствия, утро 5 апреля он встречал, поджигая «Форд» и ВАЗ-2115 в деревне Заклинье.

Манипуляции запечатлела уличная камера.