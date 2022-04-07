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    Задержан предполагаемый поджигатель машин под Петербургом. У него сингапурские доллары, совёнок и непростой мотив

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    Бывалого местного задержали по подозрению в поджоге двух автомобилей в Лужском районе Ленинградской области, пишет 7 апреля 47news. Теперь ему в очередной раз предстоит искать новый способ заметать следы.

    Сотрудники уголовного розыска лужской полиции накануне нагрянули к 29-летнему жителю микрорайона Городок в городе Луга. По версии следствия, утро 5 апреля он встречал, поджигая «Форд» и ВАЗ-2115 в деревне Заклинье.

    Манипуляции запечатлела уличная камера.

    47news

    По данным издания, игры с огнём мужчина не отрицает, но целью был не поджог и не месть владельцам автомобилей. Пожаром он рассчитывал скрыть кражу спецовки, инструментов и банковской карты. Мотивы действий — в прошлом.

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    Житель Луги уже был судим за воровство. Тогда подвели его даже не отпечатки пальцев, а следы и частицы от перчаток. Опыт подсказал ему более надёжный способ сокрытия преступлений, но и огонь не гарантировал успех: спалив обворованный продуктовый пару лет назад, он получил условный срок.

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    После задержания подозреваемый рассказал ещё об одной краже. Выложив из карманов карты на чужое имя, несколько мобильных, тысячи полторы наличными, пару сингапурских долларов и игрушечную сову, он признался, что стянул нехитрые богатства у знакомого во время застолья.

    Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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