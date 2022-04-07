Задержан предполагаемый поджигатель машин под Петербургом. У него сингапурские доллары, совёнок и непростой мотив

Бывалого местного задержали по подозрению в поджоге двух автомобилей в Лужском районе Ленинградской области, пишет 7 апреля 47news. Теперь ему в очередной раз предстоит искать новый способ заметать следы.
Сотрудники уголовного розыска лужской полиции накануне нагрянули к 29-летнему жителю микрорайона Городок в городе Луга. По версии следствия, утро 5 апреля он встречал, поджигая «Форд» и ВАЗ-2115 в деревне Заклинье.
Манипуляции запечатлела уличная камера.
47news
По данным издания, игры с огнём мужчина не отрицает, но целью был не поджог и не месть владельцам автомобилей. Пожаром он рассчитывал скрыть кражу спецовки, инструментов и банковской карты. Мотивы действий — в прошлом.
Житель Луги уже был судим за воровство. Тогда подвели его даже не отпечатки пальцев, а следы и частицы от перчаток. Опыт подсказал ему более надёжный способ сокрытия преступлений, но и огонь не гарантировал успех: спалив обворованный продуктовый пару лет назад, он получил условный срок.
После задержания подозреваемый рассказал ещё об одной краже. Выложив из карманов карты на чужое имя, несколько мобильных, тысячи полторы наличными, пару сингапурских долларов и игрушечную сову, он признался, что стянул нехитрые богатства у знакомого во время застолья.
Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.