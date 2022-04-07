Видео с песней «Хотят ли русские войны» на YouTube погубил старый комментарий. РКН говорит, что о блокировке не просил

Роскомнадзор обращался к администрации видеохостинга YouTube с требованием удалить только отдельный комментарий под видеозаписью с песней «Хотят ли русские войны» советского певца Марка Бернеса, а не блокировать сам ролик. Об этом сообщает 7 апреля ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.



«В комментариях под видео песни «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов. В июне 2016 года Роскомнадзор направил администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала», — отметили в РКН.

