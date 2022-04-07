    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Видео с песней «Хотят ли русские войны» на YouTube погубил старый комментарий. РКН говорит, что о блокировке не просил

    1
    Печать

    Роскомнадзор обращался к администрации видеохостинга YouTube с требованием удалить только отдельный комментарий под видеозаписью с песней «Хотят ли русские войны» советского певца Марка Бернеса, а не блокировать сам ролик. Об этом сообщает 7 апреля ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

    «В комментариях под видео песни «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов. В июне 2016 года Роскомнадзор направил администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала», — отметили в РКН.

    В ведомстве добавили, что сама видеозапись не содержит запрещенной информации.

    «Фонтанка» писала, что на YouTube недоступным оказалось видео с песней Марка Бернеса «Хотят ли русские войны». Вместо ролика ресурс показывает плашку: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». Это не специальный клип на песню, а обычный музыкальный ролик со слайд-шоу фотографий певца.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний