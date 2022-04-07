    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    На YouTube заблокировали видео с песней «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса

    12
    Печать

    На YouTube оказалось недоступным видео с песней советского певца Марка Бернеса «Хотят ли русские войны». Вместо ролика ресурс показывает плашку: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

    ПоделитьсяПоделиться

    СМИ обратили внимание на блокировку 7 апреля. Видео было опубликовано в декабре 2011 года, на данный момент оно набрало более 400 тысяч просмотров.

    Указанное видео — не специальный клип на песню, а обычный музыкальный ролик со слайд-шоу фотографий Бернеса. Другие материалы с этой композицией на YouTube доступны.

    При этом в реестре Роскомнадзора данного видео нет. Дозвониться до ведомства корреспонденту «Фонтанки» не удалось.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    whitehorse
    приехали (
    ***_555
    Цоя уже блокируют?
    Между землёй и небом - спецоперация.
    Дядя Бо
    Вчера текст этой великой песни и Фонтанка заблокировала. Грустно.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний