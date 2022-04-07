На YouTube заблокировали видео с песней «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса

На YouTube оказалось недоступным видео с песней советского певца Марка Бернеса «Хотят ли русские войны». Вместо ролика ресурс показывает плашку: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

СМИ обратили внимание на блокировку 7 апреля. Видео было опубликовано в декабре 2011 года, на данный момент оно набрало более 400 тысяч просмотров.

Указанное видео — не специальный клип на песню, а обычный музыкальный ролик со слайд-шоу фотографий Бернеса. Другие материалы с этой композицией на YouTube доступны.

